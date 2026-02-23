Galvão Bueno cobra Troféu Imprensa que a Globo não liberou receber: "Tenho um bocado"

Galvão Bueno esteve no Programa Silvio Santos desse domingo (22) e durante o Jogo das Três Pistas, cobrou Patrícia Abravanel para receber estatuetas do Troféu Imprensa.

“Eu tenho um bocado para receber aqui, viu?”, avisou o locutor.

Antes da disputa começar – ele duelou contra a própria esposa, Desirée -, o dominical exibiu registros de Galvão Bueno ao longo da carreira e recebendo parte dos troféus entregues pelo próprio Silvio Santos (1930-2024) nos anos 80 e 90.

