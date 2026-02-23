NaTelinha Talk: Dra. Anahy D'Amico é a entrevistada desta segunda-feira; assista

A entrevista será conduzida por Carol Gazal, ao vivo, a partir das 19h, no YouTube

Na Telinha -
NaTelinha Talk: Dra. Anahy D'Amico é a entrevistada desta segunda-feira; assista

Nesta segunda-feira (23), o NaTelinha Talk Podcast recebe a Dra. Anahy D’Amico.

A entrevista exclusiva será transmitida ao vivo às 19h, no canal NaTelinha Talk no YouTube, sob comando de Carol Gazal.

Dra. Anahy D’Amico é psicóloga com mais de 40 anos de experiência e uma das vozes mais firmes na defesa da saúde emocional das mulheres no Brasil.

Leia também

Leia conteúdo completo aqui.

Na Telinha

Portal especializado em notícias da televisão, novelas, reality shows, séries e celebridades. Parceiro do UOL e do Portal 6. Contato: [email protected]

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

+ Notícias

Nós usamos cookies e outras tecnologias semelhantes para melhorar a sua experiência em nossos serviços, personalizar publicidade e recomendar conteúdo de seu interesse. Para mais informações, incluindo como configurar as permissões dos cookies, consulte a nossa nova Política de Privacidade.