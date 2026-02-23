Patrícia Poeta dança passinho ao vivo e detalhe chama atenção; vídeo

Apresentadora se arriscou no ritmo carioca usando salto alto

Patrícia Poeta aprendeu a dançar passinho no Encontro desta segunda-feira (23), na Globo.

A apresentadora se arriscou no ritmo carioca ao lado do grupo Oz Crias, convidados do programa especial, apresentado ao vivo, diretamente do Parque Bondinho Pão de Açúcar, no Rio de Janeiro (RJ).

Um detalhe chamou a atenção: enquanto os integrantes do grupo artístico estavam de tênis, a jornalista fez o passinho usando um sapato de salto alto.

