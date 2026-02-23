Rainha da Sucata: Laurinha mostra hematomas após noite com Edu: "Quer me ver nua?"

"Você me marcou inteira com o seu amor", garante a vilã após armação

Em Rainha da Sucata, Laurinha (Glória Menezes) vai mostrar hematomas pelo corpo após uma suposta noite de amor com Edu (Tony Ramos).

A vilã inventa que os dois transaram depois de embebedar o enteado e levá-lo para a cama.

A novela está sendo reprisada no Vale a Pena Ver de Novo, na Globo.

Laurinha não vai conseguir ter nada com Edu, que, quase inconsciente, chama a madrasta pelo nome de Maria do Carmo (Regina Duarte) e depois desmaia.

Enlouquecida, a megera vai ao banheiro e faz marcas pelo corpo usando uma escova de cabelo.

Ela também tira a roupa do amado e se deita ao lado dele.

