Sucesso no Casos de Família, Dra. Anahy alerta ao perigo de se diagnosticar por IA

Psicóloga do Casos de Família critica o uso de algoritmos para saúde mental e dispara

Na Telinha - 23 de fevereiro de 2026

A psicóloga Dra. Anahy D’Amivo afirmou nesta segunda-feira, durante o NaTelinha Talk, comandado por Carol Gazal, que há preocupação com o uso de ferramentas de inteligência artificial por pessoas que buscam autodiagnóstico.

Conhecida por sua participação no Casos de Família, ela destacou a importância da avaliação feita por um profissional.

“Isso demonstra como a gente está vivendo e a solidão das pessoas.

Elas buscam coisas rápidas, fáceis, sem confronto.

Você está falando com você mesmo.

Vai ouvir o que você quer ouvir”, declarou.

Segundo ela, o atendimento psicológico envolve elementos que vão além do conteúdo verbal apresentado pelo paciente.

