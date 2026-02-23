Terra Nostra: Matteo se revolta, ganha fama e vira anarquista
Italiano acaba na mira da polícia em meio à crise no país
Em Terra Nostra, Matteo (Thiago Lacerda) vai se revoltar contra o sistema, ganhar fama e virar anarquista.
O protagonista sofre reviravoltas nos próximos capítulos da novela, reprisada em Edição Especial, na Globo.
Em meio à crise financeira que assola o país, Matteo fica curioso a respeito das teorias anarquistas e decide estudar o assunto.
Por causa de seu discurso inflamado, ele chega a ter problemas com a polícia.