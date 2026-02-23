Três Graças: Kasper faz oferta a Bagdá e muda rumo do traficante

Galerista ignora alerta sobre sobrinha e aposta em parceria artística

Na Telinha
Nos próximos capítulos da novela Três Graças destacará a proposta feita por Kasper (Miguel Falabella) a Bagdá (Xamã).

Após ter acesso às imagens da estátua produzidas pelo traficante, o galerista identifica potencial nas obras e decide formalizar um convite profissional.

Mesmo após ouvir de Bagdá que Lucélia (Daphne Bozaski) confessou ter matado os próprios pais e que, segundo ele, não teria caráter, Kasper mantém o foco no material artístico apresentado.

O alerta não interfere na decisão do galerista.

