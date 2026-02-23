Três Graças: Leonardo entrega dossiê contra Ferette e sela queda do pai
Rompimento familiar ocorre após denúncia ligada à prisão de Viviane
Nos próximos capítulos de Três Graças apresentará um desdobramento centrado na decisão de Leonardo (Pedro Novaes) de entregar documentos que comprometem Ferette (Murilo Benício).
O movimento ocorre após o jovem descobrir que o empresário teria sido o responsável por articular a prisão de Viviane (Gabriela Loran), acusada de distribuir medicamentos falsificados.
Leonardo presencia Viviane ser conduzida algemada pela delegada Marise (Aline Fanju).
Em seguida, dirige-se ao apartamento do pai para confrontá-lo.
No local, encontra Ferette em um momento de intimidade com Arminda (Grazi Massafera).