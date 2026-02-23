Três Graças: Leonardo entrega dossiê contra Ferette e sela queda do pai

Rompimento familiar ocorre após denúncia ligada à prisão de Viviane

Na Telinha - 23 de fevereiro de 2026

Nos próximos capítulos de Três Graças apresentará um desdobramento centrado na decisão de Leonardo (Pedro Novaes) de entregar documentos que comprometem Ferette (Murilo Benício).

O movimento ocorre após o jovem descobrir que o empresário teria sido o responsável por articular a prisão de Viviane (Gabriela Loran), acusada de distribuir medicamentos falsificados.

Leonardo presencia Viviane ser conduzida algemada pela delegada Marise (Aline Fanju).

Em seguida, dirige-se ao apartamento do pai para confrontá-lo.

No local, encontra Ferette em um momento de intimidade com Arminda (Grazi Massafera).

Leia conteúdo completo aqui.