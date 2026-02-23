Três Graças: Leonardo entrega dossiê contra Ferette e sela queda do pai

Rompimento familiar ocorre após denúncia ligada à prisão de Viviane

Na Telinha -
Três Graças: Leonardo entrega dossiê contra Ferette e sela queda do pai

Nos próximos capítulos de Três Graças apresentará um desdobramento centrado na decisão de Leonardo (Pedro Novaes) de entregar documentos que comprometem Ferette (Murilo Benício).

O movimento ocorre após o jovem descobrir que o empresário teria sido o responsável por articular a prisão de Viviane (Gabriela Loran), acusada de distribuir medicamentos falsificados.

Leonardo presencia Viviane ser conduzida algemada pela delegada Marise (Aline Fanju).

Leia também

Em seguida, dirige-se ao apartamento do pai para confrontá-lo.

No local, encontra Ferette em um momento de intimidade com Arminda (Grazi Massafera).

Leia conteúdo completo aqui.

Na Telinha

Portal especializado em notícias da televisão, novelas, reality shows, séries e celebridades. Parceiro do UOL e do Portal 6. Contato: [email protected]

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

+ Notícias

Nós usamos cookies e outras tecnologias semelhantes para melhorar a sua experiência em nossos serviços, personalizar publicidade e recomendar conteúdo de seu interesse. Para mais informações, incluindo como configurar as permissões dos cookies, consulte a nossa nova Política de Privacidade.