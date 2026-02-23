Três Graças: Samira revela segredo, desafia Arminda e tem destino traçado

Embate das vilãs terá chantagem e terminará em assassinato frio

Na Telinha - 23 de fevereiro de 2026

Em Três Graças, Samira (Fernanda Vasconcellos) vai revelar um grande segredo do passado.

A bandida desafia Arminda (Grazi Massafera) e tem seu destino traçado nos próximos capítulos da novela, que a Globo exibe às 21h.

Samira vai revelar em breve que é a mãe biológica de Raul (Paulo Mendes).

O rapaz é fruto de uma relação da traficante com Ferette (Murilo Benício) e foi adotado ilegalmente por Arminda depois que a megera perdeu o filho de Rogério (Eduardo Moscovis).

