Trabalhador morre ao sofrer descarga elétrica em Goiás; família denuncia falta de apoio da empresa

Socorro médico foi acionado, mas vítima teve o óbito confirmado ainda no local

Davi Galvão - 24 de fevereiro de 2026

Trabalhador foi identificado como Leonardo Couto Cabral. (Foto: Reprodução)

Um trabalhador morreu eletrocutado durante um acidente de trabalho na manhã desta segunda-feira (23), em Santa Helena. A vítima foi identificada como Leonardo Couto Cabral, de 35 anos.

O acidente ocorreu por volta das 10h, enquanto Leonardo prestava serviço em uma empresa de engenharia. Ele chegou a ser socorrido, mas teve o óbito confirmado ainda no local.

De acordo com apuração da reportagem, os parentes só foram informados sobre o ocorrido cerca de cinco horas depois, por volta das 15h.

Conforme o relato, Leonardo utilizava apenas uma luva no momento em que sofreu a descarga elétrica, o que, na avaliação da família, pode ter contribuído para a fatalidade.

Os familiares também registraram insatisfação quanto à conduta da empresa após o acidente. Eles afirmam que não receberam esclarecimentos detalhados sobre o que ocorreu e que não houve assistência imediata.

A família também relatou dificuldades para obter informações e para tratar de questões relacionadas ao velório e funeral.

Eles sustentaram que a falta de comunicação foi tamanha que a notícia da morte circulou primeiro em redes sociais antes de qualquer notificação formal aos parentes.

O caso foi levado à Polícia Civil (PC), que deve apurar as circunstâncias do acidente de trabalho.

A reportagem questionou a empresa envolvida a respeito das circunstâncias do acidente e a forma com a qual comunicou o caso à família, mas não houve retorno até o fechamento desta matéria. O espaço segue em aberto.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiás!