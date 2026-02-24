Trabalhador morre ao sofrer descarga elétrica em Goiás; família denuncia falta de apoio da empresa

Socorro médico foi acionado, mas vítima teve o óbito confirmado ainda no local

Davi Galvão Davi Galvão -
Trabalhador foi identificado como Leonardo Couto Cabral. (Foto: Reprodução)
Trabalhador foi identificado como Leonardo Couto Cabral. (Foto: Reprodução)

Um trabalhador morreu eletrocutado durante um acidente de trabalho na manhã desta segunda-feira (23), em Santa Helena. A vítima foi identificada como Leonardo Couto Cabral, de 35 anos.

O acidente ocorreu por volta das 10h, enquanto Leonardo prestava serviço em uma empresa de engenharia. Ele chegou a ser socorrido, mas teve o óbito confirmado ainda no local.

De acordo com apuração da reportagem, os parentes só foram informados sobre o ocorrido cerca de cinco horas depois, por volta das 15h.

Leia também

Conforme o relato, Leonardo utilizava apenas uma luva no momento em que sofreu a descarga elétrica, o que, na avaliação da família, pode ter contribuído para a fatalidade.

Os familiares também registraram insatisfação quanto à conduta da empresa após o acidente. Eles afirmam que não receberam esclarecimentos detalhados sobre o que ocorreu e que não houve assistência imediata.

A família também relatou dificuldades para obter informações e para tratar de questões relacionadas ao velório e funeral.

Eles sustentaram que a falta de comunicação foi tamanha que a notícia da morte circulou primeiro em redes sociais antes de qualquer notificação formal aos parentes.

O caso foi levado à Polícia Civil (PC), que deve apurar as circunstâncias do acidente de trabalho.

A reportagem questionou a empresa envolvida a respeito das circunstâncias do acidente e a forma com a qual comunicou o caso à família, mas não houve retorno até o fechamento desta matéria. O espaço segue em aberto.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Goiás!

Davi Galvão

Davi Galvão

Jornalista formado pela Universidade Federal de Goiás. Atua como repórter no Portal 6, com base em Anápolis, mas atento aos principais acontecimentos do cotidiano em todo o estado de Goiás. Produz reportagens que informam, orientam e traduzem os fatos que impactam diretamente a vida da população.

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

+ Notícias

Nós usamos cookies e outras tecnologias semelhantes para melhorar a sua experiência em nossos serviços, personalizar publicidade e recomendar conteúdo de seu interesse. Para mais informações, incluindo como configurar as permissões dos cookies, consulte a nossa nova Política de Privacidade.