BBB 26: Babu defende Matheus e acusa Ana Paula de usar Milena: "Não tem nenhuma amiga parecida"
O ator passou a tarde desta quarta-feira (25) falando mal da jornalista
O ranço de Babu Santana por Ana Paula Renault atingiu um novo nível na tarde desta quarta-feira (25) no BBB 26.
Após trocar farpas com a jornalista, o ator resgatou a polêmica do “patroa” e defendeu o pensamento de Matheus, o segundo eliminado da temporada.
“Vai entender as coisas de BBB…
O que é coerência aqui?
Como pode isso, cara?
Os melhores amigos [Juliano e Samira] colocaram um ao outro no paredão e hoje são melhores amigos.
A pessoa veio de lá, entrou no nosso bonde e os traidores somos nós, porque não seguimos o roteiro da adm do jogo [Ana Paula]”, ironizou o brother.