BBB 26: Babu defende Matheus e acusa Ana Paula de usar Milena: "Não tem nenhuma amiga parecida"

O ator passou a tarde desta quarta-feira (25) falando mal da jornalista

O ranço de Babu Santana por Ana Paula Renault atingiu um novo nível na tarde desta quarta-feira (25) no BBB 26.

Após trocar farpas com a jornalista, o ator resgatou a polêmica do “patroa” e defendeu o pensamento de Matheus, o segundo eliminado da temporada.

“Vai entender as coisas de BBB…

O que é coerência aqui?

Como pode isso, cara?

Os melhores amigos [Juliano e Samira] colocaram um ao outro no paredão e hoje são melhores amigos.

A pessoa veio de lá, entrou no nosso bonde e os traidores somos nós, porque não seguimos o roteiro da adm do jogo [Ana Paula]”, ironizou o brother.

