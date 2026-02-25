BBB 26: Babu e Ana Paula trocam farpas: "Não sou obrigado a seguir seu roteiro"
O ator e a jornalista se desentenderam durante o almoço na cozinha
Babu Santana e Ana Paula Renault trocaram farpas na tarde desta quarta-feira (25) no BBB 26.
Tudo começou quando Breno chamou o ator para almoçar e ele reagiu de forma grosseira, ao que a jornalista se meteu na situação.
“Babu, não quer almoçar?”, perguntou o biólogo.
“Não, não quero.
Eu sou obrigado a almoçar?”, retrucou o veterano.
“Uai, quem falou que você é obrigado?”, cobrou a loira.
“Tô conversando com o Breno”, avisou o artista.
“Gente, que grosseria!”, ironizou a sister.