O ator e a jornalista se desentenderam durante o almoço na cozinha

BBB 26: Babu e Ana Paula trocam farpas: "Não sou obrigado a seguir seu roteiro"

Babu Santana e Ana Paula Renault trocaram farpas na tarde desta quarta-feira (25) no BBB 26.

Tudo começou quando Breno chamou o ator para almoçar e ele reagiu de forma grosseira, ao que a jornalista se meteu na situação.

“Babu, não quer almoçar?”, perguntou o biólogo.

“Não, não quero.

Eu sou obrigado a almoçar?”, retrucou o veterano.

“Uai, quem falou que você é obrigado?”, cobrou a loira.

“Tô conversando com o Breno”, avisou o artista.

“Gente, que grosseria!”, ironizou a sister.

