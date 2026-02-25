BBB 26: Babu e Solange esculhambam Ana Paula; atriz toma coice de Milena

O veterano e a camarote passaram boa parte da manhã desta quarta-feira (25) falando mal da jornalista

Na Telinha -
BBB 26: Babu e Solange esculhambam Ana Paula; atriz toma coice de Milena

Babu Santana e Solange Couto acordaram mordidos com Ana Paula Renault no BBB 26.

Em conversa na área externa, o veterano e a camarote passaram boa parte da manhã desta quarta-feira (25) falando mal da jornalista.

“Foram elas [Ana Paula, Milena e Samira] que arrumaram esse paredão sozinhas, né?

Leia também

Não teve uma união de votação.

Elas quatro votaram no Cowboy sozinhas, elas quatro fizeram toda a estratégia.

Só elas quatro que tão jogando”, reclamou o ator.

Leia conteúdo completo aqui.

Na Telinha

Portal especializado em notícias da televisão, novelas, reality shows, séries e celebridades. Parceiro do UOL e do Portal 6. Contato: [email protected]

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

+ Notícias

Nós usamos cookies e outras tecnologias semelhantes para melhorar a sua experiência em nossos serviços, personalizar publicidade e recomendar conteúdo de seu interesse. Para mais informações, incluindo como configurar as permissões dos cookies, consulte a nossa nova Política de Privacidade.