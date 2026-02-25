BBB 26: Babu e Solange esculhambam Ana Paula; atriz toma coice de Milena
O veterano e a camarote passaram boa parte da manhã desta quarta-feira (25) falando mal da jornalista
Babu Santana e Solange Couto acordaram mordidos com Ana Paula Renault no BBB 26.
Em conversa na área externa, o veterano e a camarote passaram boa parte da manhã desta quarta-feira (25) falando mal da jornalista.
“Foram elas [Ana Paula, Milena e Samira] que arrumaram esse paredão sozinhas, né?
Não teve uma união de votação.
Elas quatro votaram no Cowboy sozinhas, elas quatro fizeram toda a estratégia.
Só elas quatro que tão jogando”, reclamou o ator.