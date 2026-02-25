Canal DumDum investe R$ 28 milhões no audiovisual infantil

Sete novos projetos foram aprovados

Na Telinha - 25 de fevereiro de 2026

O canal DumDum, antigo ZooMoo Kids, teve sete projetos aprovados na Chamada Pública BRDE/FSA – Produção Seletivo TV-VOD 2024, promovida pela ANCINE.

As obras, frutos de parcerias com produtoras independentes, somam R$ 28 milhões em investimentos no audiovisual infantil nacional.

De acordo com dados divulgados pela Stenna, os projetos serão produzidos e entregues ao longo dos próximos anos.

“O audiovisual infantil é a porta de entrada das novas gerações para a cultura e para o próprio mercado.

É nesse momento que se formam repertório, vínculo e hábitos de consumo que podem acompanhar o público por toda a vida, além de valores, referências e imaginação”, afirma Bruno Zanoni, diretor de programação do DumDum.

