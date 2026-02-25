Equipe de Samira repudia discurso de Solange Couto no BBB 26: "Reforça preconceitos"

Nota foi publicada nas redes sociais da sister

25 de fevereiro de 2026

A equipe de Samira, participante do grupo Pipoca do BBB 26, emitiu uma nota de repúdio na tarde desta quarta-feira (25).

O texto critica um discurso que Solange Couto fez sobre a atendente de bar, alegando que ela é infeliz porque seria fruto de um estupro.

“Eu nasci do prazer, não nasci de estupro, não!

Vai pra p**ra!

Pessoa quando é infeliz assim deve ter nascido de trepada mal dada, sarro de trem”, disse a atriz, em conversa com Babu Santana na casa mais vigiada do Brasil.

