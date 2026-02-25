Equipe de Samira repudia discurso de Solange Couto no BBB 26: "Reforça preconceitos"
Nota foi publicada nas redes sociais da sister
A equipe de Samira, participante do grupo Pipoca do BBB 26, emitiu uma nota de repúdio na tarde desta quarta-feira (25).
O texto critica um discurso que Solange Couto fez sobre a atendente de bar, alegando que ela é infeliz porque seria fruto de um estupro.
“Eu nasci do prazer, não nasci de estupro, não!
Vai pra p**ra!
Pessoa quando é infeliz assim deve ter nascido de trepada mal dada, sarro de trem”, disse a atriz, em conversa com Babu Santana na casa mais vigiada do Brasil.