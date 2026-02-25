Equipe de Samira repudia discurso de Solange Couto no BBB 26: "Reforça preconceitos"

Nota foi publicada nas redes sociais da sister

Na Telinha -
Equipe de Samira repudia discurso de Solange Couto no BBB 26: "Reforça preconceitos"

A equipe de Samira, participante do grupo Pipoca do BBB 26, emitiu uma nota de repúdio na tarde desta quarta-feira (25).

O texto critica um discurso que Solange Couto fez sobre a atendente de bar, alegando que ela é infeliz porque seria fruto de um estupro.

“Eu nasci do prazer, não nasci de estupro, não!

Leia também

Vai pra p**ra!

Pessoa quando é infeliz assim deve ter nascido de trepada mal dada, sarro de trem”, disse a atriz, em conversa com Babu Santana na casa mais vigiada do Brasil.

Leia conteúdo completo aqui.

Na Telinha

Portal especializado em notícias da televisão, novelas, reality shows, séries e celebridades. Parceiro do UOL e do Portal 6. Contato: [email protected]

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

+ Notícias

Nós usamos cookies e outras tecnologias semelhantes para melhorar a sua experiência em nossos serviços, personalizar publicidade e recomendar conteúdo de seu interesse. Para mais informações, incluindo como configurar as permissões dos cookies, consulte a nossa nova Política de Privacidade.