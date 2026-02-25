Equipe de Solange Couto se pronuncia após falas polêmicas sobre Samira no BBB 26

Discurso da atriz repercutiu negativamente

Na Telinha -
Equipe de Solange Couto se pronuncia após falas polêmicas sobre Samira no BBB 26

A equipe de Solange Couto se pronunciou sobre as declarações polêmicas da atriz sobre Samira no BBB 26.

Após alegar que a atendente de bar era infeliz porque devia ser fruto de um estupro, a Camarote foi massacrada nas redes sociais e alvo de uma nota de repúdio feita pela equipe da gaúcha.

“Diante das recentes repercussões acerca das declarações da participante Solange Couto em discussão com a participante Samira, faz-se necessário o restabelecimento da verdade dos fatos, a fim de se afastar interpretações distorcidas e criadas com o único intuito de dar nova conotação ao que fora verdadeiramente dito pela participante”, iniciou o comunicado.

Leia também

Leia conteúdo completo aqui.

Na Telinha

Portal especializado em notícias da televisão, novelas, reality shows, séries e celebridades. Parceiro do UOL e do Portal 6. Contato: [email protected]

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

+ Notícias

Nós usamos cookies e outras tecnologias semelhantes para melhorar a sua experiência em nossos serviços, personalizar publicidade e recomendar conteúdo de seu interesse. Para mais informações, incluindo como configurar as permissões dos cookies, consulte a nossa nova Política de Privacidade.