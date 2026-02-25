Equipe de Solange Couto se pronuncia após falas polêmicas sobre Samira no BBB 26
Discurso da atriz repercutiu negativamente
A equipe de Solange Couto se pronunciou sobre as declarações polêmicas da atriz sobre Samira no BBB 26.
Após alegar que a atendente de bar era infeliz porque devia ser fruto de um estupro, a Camarote foi massacrada nas redes sociais e alvo de uma nota de repúdio feita pela equipe da gaúcha.
“Diante das recentes repercussões acerca das declarações da participante Solange Couto em discussão com a participante Samira, faz-se necessário o restabelecimento da verdade dos fatos, a fim de se afastar interpretações distorcidas e criadas com o único intuito de dar nova conotação ao que fora verdadeiramente dito pela participante”, iniciou o comunicado.