Namorado de Leo Dias aparece na Band e beija jornalista ao vivo; vídeo

Apresentador protagonizou momento romântico no Melhor da Tarde

O público do Melhor da Tarde foi pego de surpresa nesta quarta-feira (25).

Moisés, namorado de Leo Dias, surgiu no palco da Band e protagonizou com o amado um momento descontraído quando eles se beijaram a pedido de Chris Flores e Thiago Paqualotto.

Discreto quando o assunto é a vida pessoal, o jornalista fez uma aparição rara com o eleito na televisão.

Nas redes sociais, internautas vibraram ao conhecer o modelo que conquistou o coração do famoso e teceram comentários sobre o beijinho que eles deram diante das câmeras.

