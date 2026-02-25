Namorado de Leo Dias aparece na Band e beija jornalista ao vivo; vídeo

Apresentador protagonizou momento romântico no Melhor da Tarde

Na Telinha - 25 de fevereiro de 2026

O público do Melhor da Tarde foi pego de surpresa nesta quarta-feira (25).

Moisés, namorado de Leo Dias, surgiu no palco da Band e protagonizou com o amado um momento descontraído quando eles se beijaram a pedido de Chris Flores e Thiago Paqualotto.

Discreto quando o assunto é a vida pessoal, o jornalista fez uma aparição rara com o eleito na televisão.

Nas redes sociais, internautas vibraram ao conhecer o modelo que conquistou o coração do famoso e teceram comentários sobre o beijinho que eles deram diante das câmeras.

Leia conteúdo completo aqui.