Rainha da Sucata: Laurinha é desmascarada, humilha os filhos e enlouquece de vez

Após ter segredo revelado, vilã vai dizer tudo o que pensa para Adriana e Rafael

Na Telinha - 25 de fevereiro de 2026

Em Rainha da Sucata, Laurinha (Glória Menezes) será desmascarada e terá seu grande segredo revelado.

Ao ser confrontada pelos filhos, a vilã humilha Adriana (Claudia Raia) e Rafael (Maurício Mattar) na reta final da novela, reprisada no Vale a Pena Ver de Novo, na Globo.

Adriana e Rafael vão descobrir que não são filhos de Betinho (Paulo Gracindo), mas de Vado, um amante do passado de Laurinha.

Quem revela tudo aos dois é o advogado da família, comovido com o fato de Alaíde (Patrícia Pillar) acreditar que está grávida do próprio irmão.

Leia conteúdo completo aqui.