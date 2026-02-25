Rainha da Sucata: Laurinha é desmascarada, humilha os filhos e enlouquece de vez

Após ter segredo revelado, vilã vai dizer tudo o que pensa para Adriana e Rafael

Na Telinha -
Rainha da Sucata: Laurinha é desmascarada, humilha os filhos e enlouquece de vez

Em Rainha da Sucata, Laurinha (Glória Menezes) será desmascarada e terá seu grande segredo revelado.

Ao ser confrontada pelos filhos, a vilã humilha Adriana (Claudia Raia) e Rafael (Maurício Mattar) na reta final da novela, reprisada no Vale a Pena Ver de Novo, na Globo.

Adriana e Rafael vão descobrir que não são filhos de Betinho (Paulo Gracindo), mas de Vado, um amante do passado de Laurinha.

Leia também

Quem revela tudo aos dois é o advogado da família, comovido com o fato de Alaíde (Patrícia Pillar) acreditar que está grávida do próprio irmão.

Leia conteúdo completo aqui.

Na Telinha

Portal especializado em notícias da televisão, novelas, reality shows, séries e celebridades. Parceiro do UOL e do Portal 6. Contato: [email protected]

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

+ Notícias

Nós usamos cookies e outras tecnologias semelhantes para melhorar a sua experiência em nossos serviços, personalizar publicidade e recomendar conteúdo de seu interesse. Para mais informações, incluindo como configurar as permissões dos cookies, consulte a nossa nova Política de Privacidade.