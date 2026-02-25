Sonia Abrão massacra Solange Couto após fala sobre Samira no BBB 26: "Pesadíssimo"

Apresentadora avisou que soltou a mão da atriz

Na Telinha - 25 de fevereiro de 2026

Sonia Abrão massacrou Solange Couto no A Tarde é Sua desta quarta-feira (25).

A apresentadora não curtiu o discurso baixo que a atriz fez sobre Samira, sua colega de confinamento no BBB 26, e avisou que soltou a mão da veterana, que para ela usou uma linguagem chula.

“Falar ‘eu fui gerada por prazer, não sou fruto de uma trepada mal dada, de um sarro no trem ou de um estupro’?

Pesadíssimo.

Você ouvir uma linguagem chula dessa, que a gente costuma ouvir de boca de homem…

Ouvir isso da boca de uma mulher?

Pelo amor de Deus”, exclamou a funcionária da RedeTV!.

