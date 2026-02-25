Terra Nostra: Maria do Socorro reencontra antiga amante de Gumercindo

Paz da mulher do fazendeiro acaba com segredos do passado vindo à tona

Na Telinha - 25 de fevereiro de 2026

Em Terra Nostra, Maria do Socorro (Débora Duarte) vai reencontrar uma antiga amante do marido, Gumercindo (Antonio Fagundes).

A reviravolta acontece nos próximos capítulos da novela, reprisada em Edição Especial, na Globo.

Em breve, Francesco (Raul Cortez) contrata Naná (Adriana Lessa) para ser sua cozinheira.

A essa altura, o banqueiro já estará novamente instalado na mansão dos Magliano, fazendo a nova empregada se tornar vizinha de Gumercindo e Maria do Socorro.

