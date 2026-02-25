Virginia é pega de surpresa pela sinceridade de Raul Gil em última gravação no SBT

Apresentadora recebeu o veterano no palco do Sabadou

Na Telinha - 25 de fevereiro de 2026

Nesta quarta-feira (25), durante sua última gravação do Sabadou, Virginia Fonseca foi pega de surpresa com um recado de Raul Gil.

O veterano, que foi recebido pela apresentadora no palco do programa do SBT, encheu a loira de elogios e a deixou emocionada.

“Você é um talento, você é uma mulher.

Comercialmente falando, ninguém passa em frente de você”, exaltou o veterano.

