Virginia é pega de surpresa pela sinceridade de Raul Gil em última gravação no SBT

Apresentadora recebeu o veterano no palco do Sabadou

Na Telinha -
Virginia é pega de surpresa pela sinceridade de Raul Gil em última gravação no SBT

Nesta quarta-feira (25), durante sua última gravação do Sabadou, Virginia Fonseca foi pega de surpresa com um recado de Raul Gil.

O veterano, que foi recebido pela apresentadora no palco do programa do SBT, encheu a loira de elogios e a deixou emocionada.

“Você é um talento, você é uma mulher.

Leia também

Comercialmente falando, ninguém passa em frente de você”, exaltou o veterano.

Leia conteúdo completo aqui.

Na Telinha

Portal especializado em notícias da televisão, novelas, reality shows, séries e celebridades. Parceiro do UOL e do Portal 6. Contato: [email protected]

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

+ Notícias

Nós usamos cookies e outras tecnologias semelhantes para melhorar a sua experiência em nossos serviços, personalizar publicidade e recomendar conteúdo de seu interesse. Para mais informações, incluindo como configurar as permissões dos cookies, consulte a nossa nova Política de Privacidade.