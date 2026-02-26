A personagem que entra em Rainha da Sucata para revelar grande segredo
Laura Cardoso entra na trama para dar fim a um mistério na reta final
Uma nova personagem entra em Rainha da Sucata para revelar um grande segredo na reta final da novela.
Laura Cardoso faz uma participação especial nos últimos capítulos e dá fim a um grande mistério da trama, reprisada no Vale a Pena Ver de Novo, na Globo.
Iolanda (Laura Cardoso) é a mãe de Renato (Daniel Filho).
Na investigação do passado do bandido, Mariana (Renata Sorrah) e Ângela (Aldine Müller) vão até o Rio de Janeiro, onde a idosa trabalha em um ferro velho.