A personagem que entra em Rainha da Sucata para revelar grande segredo

Laura Cardoso entra na trama para dar fim a um mistério na reta final

Na Telinha -
A personagem que entra em Rainha da Sucata para revelar grande segredo

Uma nova personagem entra em Rainha da Sucata para revelar um grande segredo na reta final da novela.

Laura Cardoso faz uma participação especial nos últimos capítulos e dá fim a um grande mistério da trama, reprisada no Vale a Pena Ver de Novo, na Globo.

Iolanda (Laura Cardoso) é a mãe de Renato (Daniel Filho).

Leia também

Na investigação do passado do bandido, Mariana (Renata Sorrah) e Ângela (Aldine Müller) vão até o Rio de Janeiro, onde a idosa trabalha em um ferro velho.

Leia conteúdo completo aqui.

Na Telinha

Portal especializado em notícias da televisão, novelas, reality shows, séries e celebridades. Parceiro do UOL e do Portal 6. Contato: [email protected]

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

+ Notícias

Nós usamos cookies e outras tecnologias semelhantes para melhorar a sua experiência em nossos serviços, personalizar publicidade e recomendar conteúdo de seu interesse. Para mais informações, incluindo como configurar as permissões dos cookies, consulte a nossa nova Política de Privacidade.