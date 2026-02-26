A personagem que entra em Rainha da Sucata para revelar grande segredo

Laura Cardoso entra na trama para dar fim a um mistério na reta final

Na Telinha - 26 de fevereiro de 2026

Uma nova personagem entra em Rainha da Sucata para revelar um grande segredo na reta final da novela.

Laura Cardoso faz uma participação especial nos últimos capítulos e dá fim a um grande mistério da trama, reprisada no Vale a Pena Ver de Novo, na Globo.

Iolanda (Laura Cardoso) é a mãe de Renato (Daniel Filho).

Na investigação do passado do bandido, Mariana (Renata Sorrah) e Ângela (Aldine Müller) vão até o Rio de Janeiro, onde a idosa trabalha em um ferro velho.

