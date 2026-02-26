Alana Cabral, a Joélly de Três Graças, faz confissão sobre vitória em reality da Globo
Campeã de competição culinária do Mais Você, atriz admitiu que não é "muito de cozinha"
Alana Cabral, que interpreta Joélly em Três Graças, participou do Mais Você nesta quinta-feira (26), na Globo.
A atriz relembrou sua vitória no quadro Super Chefinhos, no mesmo programa, e fez uma confissão a Ana Maria Braga sobre seus dotes na cozinha.
Logo no início da entrevista, Ana Maria Braga relembrou o antigo quadro do programa, que teve a participação de Alana Cabral.
“Ela é minha cria, cria da cozinha.
Foi bom, não é?
Eu gostei tanto!
Você ganhou…
Você aprendeu a cozinhar?”, perguntou a apresentadora.