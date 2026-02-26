Âncora do Jornal da Manhã, da Jovem Pan, Evandro Cini fala sobre novo desafio e entrega "maratona"

Jornalista aborda sua nova fase profissional, agora à frente de um dos mais tradicionais programas de rádio e TV

Na Telinha - 26 de fevereiro de 2026

Novo âncora do Jornal da Manhã, da Jovem Pan, Evandro Cini não está para brincadeira em uma profissão cada vez mais difícil e repleta dos mais variados desafios e dissabores.

São mais de 16 anos de experiência, entre passagens pela TV Morena e TV Tem – afiliadas da Globo em Campo Grande (MS) e Bauru (SP), respectivamente – e a CNN Brasil.

Em entrevista exclusiva ao NaTelinha, o jornalista aborda esse novo momento profissional, fala da oportunidade de assumir o comando de um dos maiores clássicos do rádio brasileiro – e que nos últimos anos migrou para a TV – e revela como vê o jornalismo na atualidade.

