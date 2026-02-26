André Azevedo sobre UFC no Paramount+: "A gente não perdeu o DNA"

Narrador diz que conteúdo de excelência continua, mas agora para mais pessoas

Na Telinha -
André Azevedo sobre UFC no Paramount+: "A gente não perdeu o DNA"

Nova casa do UFC em 2026, o Paramount+ transmite neste sábado (28) a luta entre Moreno x Kavanagh e no dia 7 de março, o confronto entre Holloway x Charles “do Bronxs”.

“A gente não perdeu o DNA”, garante o narrador André Azevedo, que valoriza este início de temporada do esporte no streaming.

“A gente segue entregando um conteúdo de excelência, mas agora numa plataforma mais parruda, pra muito mais gente”, acrescenta ele em entrevista ao NaTelinha Talk que vai ao ar nesta quinta-feira (26), no YouTube.

Leia também

O profissional enxerga a plataforma como um canhão de audiência, com a possibilidade de alcançar mais pessoas para aderir ao esporte.

Leia conteúdo completo aqui.

Na Telinha

Portal especializado em notícias da televisão, novelas, reality shows, séries e celebridades. Parceiro do UOL e do Portal 6. Contato: [email protected]

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

+ Notícias

Nós usamos cookies e outras tecnologias semelhantes para melhorar a sua experiência em nossos serviços, personalizar publicidade e recomendar conteúdo de seu interesse. Para mais informações, incluindo como configurar as permissões dos cookies, consulte a nossa nova Política de Privacidade.