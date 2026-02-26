André Azevedo sobre UFC no Paramount+: "A gente não perdeu o DNA"

Narrador diz que conteúdo de excelência continua, mas agora para mais pessoas

Na Telinha - 26 de fevereiro de 2026

Nova casa do UFC em 2026, o Paramount+ transmite neste sábado (28) a luta entre Moreno x Kavanagh e no dia 7 de março, o confronto entre Holloway x Charles “do Bronxs”.

“A gente não perdeu o DNA”, garante o narrador André Azevedo, que valoriza este início de temporada do esporte no streaming.

“A gente segue entregando um conteúdo de excelência, mas agora numa plataforma mais parruda, pra muito mais gente”, acrescenta ele em entrevista ao NaTelinha Talk que vai ao ar nesta quinta-feira (26), no YouTube.

O profissional enxerga a plataforma como um canhão de audiência, com a possibilidade de alcançar mais pessoas para aderir ao esporte.

