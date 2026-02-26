BBB 26: 7 brothers avançam na Prova do Líder; final será ao vivo
Solange Couto, Samira, Milena, Breno, Babu Santana, Jonas Sulzbach e Leandro Boneco se classificaram
A Prova do Líder do BBB 26 nesta semana, cujo paredão de terça-feira (3) será falso e colocará um brother no Quarto Secreto, teve a sua primeira parte realizada na tarde desta quinta-feira (26), com a classificação de 7 participantes.
Solange Couto, Samira, Milena, Breno, Babu Santana, Jonas Sulzbach e Leandro Boneco levaram a melhor em seus respectivos confrontos e avançaram para a etapa final, que será realizada ao vivo na edição de logo mais.