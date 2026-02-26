BBB 26: Babu ataca Ana Paula por amassar chapéu de Cowboy e pede sua expulsão

O ator se reuniu com Leandro Boneco e Solange Couto para criticar a jornalista

Na Telinha -
O ranço de Babu Santana por Ana Paula Renault veio para ficar.

Em conversa com Leandro Boneco e Solange Couto, o ator chegou a defender Alberto Cowboy, com quem teve embates diretos, e criticou a ex-aliada por ter amassado o chapéu do empresário.

“Eu não suporto o jogo do Cowboy, mas o que ela [Ana Paula] fez com o chapéu dele é quase uma agressão.

Sei lá quem deu aquele chapéu pra ele, sei lá qual a estima que tem com o chapéu”, disse o veterano, sugerindo que a loira deveria ter sido expulsa do BBB 26.

