O ator se aliou ao ex-rivais para cavar a expulsão da jornalista e de Milena

BBB 26: Babu lamenta aliança com Cowboy e Jonas, mas mantém plano: "Contra Ana Paula"

Após fazer um movimento impressionante no BBB 26, ao propor uma aliança a Alberto Cowboy, Jonas Sulzbach, Jordana, Gabriela e Marciele contra Ana Paula Renault e Milena, Babu Santana e Leandro Boneco falaram sobre o “sucesso” do plano – eles combinaram de ignorar a veterana e a babá, a fim de elas se desestabilizarem e partirem para a agressão.

“Quando dois não querem, um não briga.

A merda é que ela [Ana Paula] tá fazendo eu falar com eles”, comentou o ator, alegando que não está confortável ao se aliar aos ex-rivais.

