BBB 26: Babu volta a defender Matheus e acusa público de passar pano para Ana Paula
O ator falou mal da jornalista em conversa com Solange Couto e Chaiany
Depois de pedir para Solange Couto e Chaiany deixarem Ana Paula Renault de lado no BBB 26 para não dar palco à sister, Babu Santana voltou a falar mal da jornalista e a defender a conduta de Matheus no programa.
“Eu queria poder ter visto se ela tentou fazer [o Barrado do Baile].
Porque o último que ela foi barrada, ela não tentou fazer.
Ela deitou e falou que tem problema na coluna, mas na hora de beber e dançar, ela não tem problema na coluna”, criticou.