A babá sujou o calçado com suco de limão e depois o limpou

BBB 26: Chinelo provoca briga entre Milena, Jordana, Jonas, Samira e Breno

Um chinelo desencadeou uma treta generalizada no BBB 26.

Jonas Sulzbach acusou Milena de sujar seu calçado com suco de limão.

O brother, porém, foi aconselhado por Marciele a deixar para lá, algo que Jordana não fez.

“Você acha certo, Samira?”, perguntou a advogada.

“Lógico que acha, fica rindo”, afirmou o modelo.

“Desconta em mim.

Quando que eu defendi?”, rebateu a atendente de bar.

“Ninguém descontou em você.

Quem começou foi a Milena”, reagiu a brasiliense.

