BBB 26: Chinelo provoca briga entre Milena, Jordana, Jonas, Samira e Breno
A babá sujou o calçado com suco de limão e depois o limpou
Um chinelo desencadeou uma treta generalizada no BBB 26.
Jonas Sulzbach acusou Milena de sujar seu calçado com suco de limão.
O brother, porém, foi aconselhado por Marciele a deixar para lá, algo que Jordana não fez.
“Você acha certo, Samira?”, perguntou a advogada.
“Lógico que acha, fica rindo”, afirmou o modelo.
“Desconta em mim.
Quando que eu defendi?”, rebateu a atendente de bar.
“Ninguém descontou em você.
Quem começou foi a Milena”, reagiu a brasiliense.