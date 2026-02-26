BBB 26: Jonas detona Milena após se recusar a vetá-la de festa: "Tem um olhar ruim"

O modelo desabafou com Gabriela a respeito da conduta da babá no jogo

Na Telinha - 26 de fevereiro de 2026

Milena segue na mira de Jonas Sulzbach.

Durante a terceira festa do líder do brother, ele criticou as atitudes da sister dentro do BBB 26 – dessa vez, diferente das duas primeiras, o gaúcho optou por escolher Ana Paula Renault para o Barrado no Baile.

“Não conseguiu [me infernizar].

Para ela, não foi um dia produtivo, não.

Para mim, ela passou de ridícula hoje”, detonou o modelo em conversa com Gabriela.

A estudante comentou que acha curioso como a babá não se afeta com tanta confusão.

