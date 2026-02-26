BBB 26: Samira vence prova e assume liderança

Participante conquista posto após duas etapas e poderá indicar ao Paredão

Samira é a nova líder do BBB 26.

A participante venceu a prova realizada nesta quinta-feira (26), que começou no período da tarde com uma fase classificatória e foi concluída à noite com a etapa final.

Na primeira fase, os competidores disputaram sete duelos.

Em cada confronto, precisaram lançar bolinhas por um tobogã em direção a um alvo giratório, que atribuía pontuações diferentes.

