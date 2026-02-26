BBB 26: Solange faz novo ataque a Ana Paula: "Deus não deu filhos porque sabe"

A atriz se juntou com Babu Santana para falar mal da jornalista

Na Telinha -
Solange Couto e Babu Santana voltaram a tecer comentários absurdos a respeito de Ana Paula Renault no BBB 26.

Em conversa na área externa na manhã desta quinta-feira (26), a atriz falou que Deus não permitiu que a jornalista tivesse filhos por que é uma pessoa ruim.

“Uma sentença de uma pessoa que diz que está jogando junto com você, e que diz que não está do seu lado…

Diz que não gosta de gente.

Veio fazer o que aqui?”, questionou o veterano, puxando as críticas.

