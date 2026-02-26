BBB 26: Sozinha, Solange Couto cai no choro; saiba o motivo

Atriz ainda cantarolou uma música

Na Telinha - 26 de fevereiro de 2026

Na tarde desta quinta-feira (26), Solange Couto caiu no choro enquanto estava sozinha na varanda da casa mais vigiada do Brasil.

A atriz, que integra o Camarote do BBB 26, cantarolou a música “Pai”, de Fábio Jr, e não conseguiu conter a emoção ao sentir saudade da família.

“Que saudades, pai…”, lamentou a artista, que logo depois ficou em silêncio, visivelmente emocionada.

Em seguida, ela soltou: “Papai, você, um dia, me disse pedra de carvão, que você pegue em suas mãos e vire pó de ouro.

Você me disse isso”.

