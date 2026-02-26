Carol Castro relata sofrimento com doença: "Corpo todo dói"

No Encontro, atriz deu detalhes dos sintomas e de quando surgem as crises

Na Telinha - 26 de fevereiro de 2026

Carol Castro relatou, no Encontro desta quinta-feira (26), na Globo, o sofrimento causado por uma doença ligada ao sistema nervoso.

A atriz foi diagnosticada com fibromialgia, uma síndrome caracterizada por dores intensas.

Ela deu detalhes dos sintomas e de quando surgem as crises.

“É muito difícil você chegar no diagnóstico de fibromialgia.

Não existe um exame específico, é por exclusão.

Eu fui fazendo vários exames, várias investigações de saúde, porque eu já sentia alguma dores, muita dor de cabeça”, relatou a atriz em entrevista a Patrícia Poeta.

