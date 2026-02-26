Carol Castro relata sofrimento com doença: "Corpo todo dói"
No Encontro, atriz deu detalhes dos sintomas e de quando surgem as crises
Carol Castro relatou, no Encontro desta quinta-feira (26), na Globo, o sofrimento causado por uma doença ligada ao sistema nervoso.
A atriz foi diagnosticada com fibromialgia, uma síndrome caracterizada por dores intensas.
Ela deu detalhes dos sintomas e de quando surgem as crises.
“É muito difícil você chegar no diagnóstico de fibromialgia.
Não existe um exame específico, é por exclusão.
Eu fui fazendo vários exames, várias investigações de saúde, porque eu já sentia alguma dores, muita dor de cabeça”, relatou a atriz em entrevista a Patrícia Poeta.