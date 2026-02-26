Casa do Patrão: saiba tudo sobre os três espaços do reality de Boninho na Record

Atração estreia em abril

Nesta quinta-feira (26), a Record e o Disney+ deram spoilers sobre Casa do Patrão, reality comandado por Boninho que fará sua estreia em abril.

O programa terá três casas, cada uma com uma função diferente no jogo.

Casa do Patrão: “É o ambiente mais completo e cobiçado do reality.

Ocupada semanalmente pelo participante que assumir o posto de Patrão, a área irá concentrar os privilégios do jogo e poderá ser usada também por quem ele escolher como seus aliados.

É ali que serão definidas estratégias, tomadas decisões e anunciadas determinações que impactarão diretamente a rotina dos demais competidores”.

