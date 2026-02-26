Cinema na TV Aparecida traz produções dedicadas à Quaresma e ao mês da mulher

Filmes serão exibidos nas sessões Tela de Sexta e Cine Família

Na Telinha - 26 de fevereiro de 2026

A TV Aparecida preparou mais um pacote de filmes para o mês de março.

A emissora selecionou um catálogo voltado ao período da Quaresma, com temas religiosos sobre a vida de Jesus e demais personagens bíblicos.

E ainda vai exibir histórias com figuras femininas, devido ao mês da mulher.

A estreia dos novos títulos das sessões Tela de Sexta e Cine Família acontece no domingo (01/03), às 16h, com o italiano Marcelino, Pão e Vinho.

Outro destaque do mês é Madre Teresa: Amor Maior Não Há, com a história de Madre Teresa de Calcutá, com exibição na sexta-feira (20/03), às 21h15.

E também Jesus, filme com a história do nosso Salvador e como Ele mudou o rumo de toda a humanidade, com exibição no domingo (29/03), às 16h.

