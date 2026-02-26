Cinema na TV Aparecida traz produções dedicadas à Quaresma e ao mês da mulher

Filmes serão exibidos nas sessões Tela de Sexta e Cine Família

Na Telinha -
Cinema na TV Aparecida traz produções dedicadas à Quaresma e ao mês da mulher

A TV Aparecida preparou mais um pacote de filmes para o mês de março.

A emissora selecionou um catálogo voltado ao período da Quaresma, com temas religiosos sobre a vida de Jesus e demais personagens bíblicos.

E ainda vai exibir histórias com figuras femininas, devido ao mês da mulher.

Leia também

A estreia dos novos títulos das sessões Tela de Sexta e Cine Família acontece no domingo (01/03), às 16h, com o italiano Marcelino, Pão e Vinho.

Outro destaque do mês é Madre Teresa: Amor Maior Não Há, com a história de Madre Teresa de Calcutá, com exibição na sexta-feira (20/03), às 21h15.

E também Jesus, filme com a história do nosso Salvador e como Ele mudou o rumo de toda a humanidade, com exibição no domingo (29/03), às 16h.

Leia conteúdo completo aqui.

Na Telinha

Portal especializado em notícias da televisão, novelas, reality shows, séries e celebridades. Parceiro do UOL e do Portal 6. Contato: [email protected]

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

+ Notícias

Nós usamos cookies e outras tecnologias semelhantes para melhorar a sua experiência em nossos serviços, personalizar publicidade e recomendar conteúdo de seu interesse. Para mais informações, incluindo como configurar as permissões dos cookies, consulte a nossa nova Política de Privacidade.