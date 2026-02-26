Coração Acelerado: Barraco com soco em bar faz Janete romper de vez com Alaorzinho

Crise de ciúme termina em agressão e leva personagem a encerrar relação

Janete (Leticia Spiller) decidirá se afastar de Alaorzinho (Daniel de Oliveira) após um episódio de violência em Coração Acelerado.

A reação ocorrerá depois que o empresário agredir Palhares (Gabriel Godoy) durante um encontro em um bar.

Janete estará no Mequetrefe com Palhares.

Na mesma noite, Alaorzinho também irá ao local, acompanhado de Malvino (Guito), e verá a ex-companheira com outro homem.

