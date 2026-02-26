Coração Acelerado: Tom Bastos tenta convencer Agrado a passar a perna em João Raul: "Já é famoso"

Produtor musical convida a mocinha para gravar um disco solo e provoca crise entre o casal

Na Telinha -
Coração Acelerado: Tom Bastos tenta convencer Agrado a passar a perna em João Raul: "Já é famoso"

Nos próximos capítulos de Coração Acelerado, Tom Bastos (Bruno Mazzeo) chega a Bom Retorno para dirigir o clipe com João Raul (Filipe Bragança) e Agrado (Isadora Cruz), mas fica tão encantado com a moça que tenta convencê-la a gravar um disco solo.

Há muito tempo que o Mozão do Brasil vem lutando para assumir as rédeas de sua carreira, se livrando da influência de Ronei (Thomás Aquino) que insiste em manter a imagem de “safadão” do cantor só para atrair o público feminino.

Leia conteúdo completo aqui.

Leia também

Na Telinha

Portal especializado em notícias da televisão, novelas, reality shows, séries e celebridades. Parceiro do UOL e do Portal 6. Contato: [email protected]

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

+ Notícias

Nós usamos cookies e outras tecnologias semelhantes para melhorar a sua experiência em nossos serviços, personalizar publicidade e recomendar conteúdo de seu interesse. Para mais informações, incluindo como configurar as permissões dos cookies, consulte a nossa nova Política de Privacidade.