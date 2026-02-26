Coração Acelerado: Tom Bastos tenta convencer Agrado a passar a perna em João Raul: "Já é famoso"
Produtor musical convida a mocinha para gravar um disco solo e provoca crise entre o casal
Nos próximos capítulos de Coração Acelerado, Tom Bastos (Bruno Mazzeo) chega a Bom Retorno para dirigir o clipe com João Raul (Filipe Bragança) e Agrado (Isadora Cruz), mas fica tão encantado com a moça que tenta convencê-la a gravar um disco solo.
Há muito tempo que o Mozão do Brasil vem lutando para assumir as rédeas de sua carreira, se livrando da influência de Ronei (Thomás Aquino) que insiste em manter a imagem de “safadão” do cantor só para atrair o público feminino.