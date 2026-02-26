Êta Mundo Melhor: Candinho dorme de calça e faz Zulma passar raiva

Caipira cita Dita na cama e rejeita noite de amor com chantagista

Nas emoções finais de Êta Mundo Melhor, Candinho (Sergio Guizé) rejeita Zulma (Heloísa Périssé) na noite de núpcias.

Obrigado a dividir o mesmo quarto que a vilã, o caipira dorme de roupa, diz que Dita (Jeniffer Nascimento) é a mulher da sua vida e que o casamento com a chantagista é de fachada.

A diretora da Casa dos Anjos era a única pessoa capaz de tirar a cantora da cadeia, acusada injustamente pelo sequestro de Samir (Davi Malizia).

Por amor à amiga de Estela (Larissa Manoela), o primo de Celso (Rainer Cadete) cede às exigências da megera.

