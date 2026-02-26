Êta Mundo Melhor: Dita tira a máscara e sai de show ovacionada

Cantora deixa Doris River no passado, retoma a carreira e grava o seu primeiro disco

Na Telinha - 26 de fevereiro de 2026

Nas emoções finais de Êta Mundo Melhor, Dita (Jeniffer Nascimento) tira a máscara durante show em São Paulo, dando fim a Doris River, e sai do palco ovacionada pela plateia.

A separação forçada com Candinho (Sergio Guizé) obriga a artista a mergulhar na carreira para esquecer todo o sofrimento causado por Zulma (Heloísa Périssé), que obriga o matuto a se casar com ela em troca da liberdade da ex-mulher.

