Êta Mundo Melhor: Inimigo é preso e Estela respira aliviada

Detenção ocorre após apresentação de provas sobre tentativa de homicídio

Na Telinha -
Estela (Larissa Manoela) acompanhará a prisão de Ernesto (Eriberto Leão) nos próximos capítulos de Êta Mundo Melhor.

A detenção ocorrerá após o detetive Sabiá (Fábio de Luca) reunir provas da tentativa de homicídio contra ela na represa e apresentá-las ao delegado responsável pelo caso.

Com a decretação da prisão preventiva, Ernesto será levado pela polícia.

Antes da prisão, Ernesto tentará sequestrar Anabela (Isabelly Carvalho), seguindo orientação de Sandra (Flávia Alessandra), que pretende usar a menina em seus planos.

No momento da ação, Estela revelará que a criança é filha dele.

Diante da informação, Ernesto desistirá do sequestro.

