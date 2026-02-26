Globo anuncia paredão falso no BBB 26; escolhido pelo público irá para o Quarto Secreto

Tadeu Schmidt surgiu em um Plantão BBB para comunicar a novidade aos telespectadores

Depois de tanto os participantes especularem, a direção do BBB 26 resolveu “atender” ao pedido dos brothers.

O paredão da próxima terça-feira, dia 3 de março, será falso.

Ou seja, o público vai votar para enviar uma pessoa para o Quarto Secreto, a fim de observar todo o jogo dos concorrentes.

Tadeu Schmidt surgiu em um Plantão BBB na tarde desta quinta-feira (26) para comunicar a novidade ao público.

Além disso, o apresentador detalhou como será a dinâmica da semana, com direito ao O Exilado.

