Marcos Winter critica escalação de influencers e lamenta: "Perdi o bonde"

Marcos Winter, de 59 anos, criticou, em entrevista no Sem Censura, da TV Brasil, a escalação de influenciadores digitais para trabalhos como atores.

No papo com Cissa Guimarães, ele defendeu a escalação de veteranos e apontou o etarismo na escolha dos elencos em produções de televisão.

“Eu sou um mero coadjuvante nessa história, mas eu quero ver veteranos na TV”, afirmou Marcos Winter.

“Eu perdi um pouco o bonde das redes sociais, porque além de ficar mais velho, e a televisão não prioriza isso, você não ter as redes sociais… Tem aquela coisa: quem não te vê, não lembra de você.”

