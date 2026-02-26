Moradores do Torres do Mirante vão à Justiça e conseguem reverter retorno do ex-síndico, em Anápolis

Condôminos convocaram nova manifestação pedindo pelo fim do "vai-e-vem" que tem marcado a rotina no residencial

Natália Sezil - 26 de fevereiro de 2026

Fachada do Condomínio Torres do Mirante, em Anápolis. (Foto: Eric de Brito Paula/Google Maps)

Em mais um capítulo da polêmica que cerca o condomínio Torres do Mirante, na Vila Jaiara, região Norte de Anápolis, desde o início de fevereiro, os moradores conseguiram reverter na Justiça o retorno do ex-síndico Randerson Aguiar.

O empresário havia renunciado ao cargo no dia 05 de fevereiro, alegando motivos de segurança. Apesar disso, retornou ao posto na tarde da última sexta-feira (20), por força de uma decisão liminar da 3ª Vara Cível de Anápolis.

A sentença invalidava uma assembleia que havia instituído nova administração e concedia a Randerson, que ainda mantinha acesso às contas bancárias do condomínio, o status de “síndico sub judice”, em caráter provisório.

A situação foi anulada nesta quinta-feira (26), quando a 10ª Câmara Cível da Comarca de Anápolis publicou um agravo de instrumento.

Neste novo processo, os moradores argumentaram que Randerson foi destituído em assembleia realizada em julho de 2025 – cuja validade foi reconhecida em primeira e segunda instâncias – e relembraram a renúncia voluntária.

Frisaram, também, que não havia provas concretas quanto às supostas irregularidades da assembleia de 16 de fevereiro, quando foi eleita a chapa de Itamar Villa Real.

Frente a isso, a Justiça decidiu por “suspender integralmente os efeitos da decisão” que retornava Randerson ao posto de síndico, determinando que ele se abstenha da administração condominial e mantendo provisoriamente Itamar no exercício da sindicância.

Uma assembleia, que aconteceria nesta quinta-feira, também foi suspensa por força do agravo, que justificou que ela havia sido convocada por Randerson.

O Portal 6 apurou que, poucos minutos após a sentença da Justiça, o próprio síndico sub judice cancelou a referida assembleia. Em comunicado oficial enviado aos moradores, ele escreveu que a reunião estava adiada porque ainda não possuía acesso ao sistema interno do residencial.

Por conta disso, não conseguiria determinar quais condôminos estavam adimplentes e, portanto, aptos a votar nas deliberações. O anúncio afirma, ainda, que “assim que a Justiça tomar as medidas coercitivas necessárias para forçar a liberação do sistema e dos dados retidos, publicaremos um novo Edital de Convocação”.

Nova manifestação

Com tanto “vai-e-vem”, os moradores convocaram uma nova manifestação, que ocorre às 19h desta quinta-feira (26) na área interna do Torres do Mirante. Eles pedem respeito ao voto e afirmam que o advogado do condomínio não os representa, argumentando que o profissional responde unicamente a Randerson.

Um dos condôminos ouvidos pela reportagem desabafou: “Estamos apreensivos, porque toda vez que conseguimos uma vitória, ele consegue uma manobra. Nós queremos o fim dessa situação”. “Queremos paz, e que ele cumpra o que foi decidido por maioria em assembleia”.

O Portal 6 procurou o ex-síndico, mas ele não emitiu posicionamento até o fechamento desta matéria. O espaço segue aberto.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Anápolis!