Na Band, Adriana Araújo se revolta com ação do MPF contra a Globo: "Vergonha"

Emissora pode ter que pagar R$ 10 mi por erro na pronúncia da palavra “recorde”

Na Telinha - 26 de fevereiro de 2026

Adriana Araújo detonou, no Jornal da Band, uma ação civil pública do Ministério Público Federal (MPF) contra a Globo.

O processo é motivado por suposto erro reiterado na pronúncia da palavra “recorde” em jornais da emissora – o certo seria “recórde” e não “récorde”, como muitos dizem.

Na ação, a Globo é acusada de difusão de prosódia incorreta.

A ação pede R$ 10 milhões por danos morais coletivos, sob o argumento de que cada transmissão equivocada consolidaria o erro na memória coletiva nacional.

Leia conteúdo completo aqui.