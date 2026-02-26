NaTelinha Talk: Babi Xavier é a entrevistada desta quinta-feira; assista

Nesta quinta-feira (26), o NaTelinha Talk Podcast recebe a apresentadora Babi Xavier.

A entrevista exclusiva será transmitida ao vivo às 19h, no canal NaTelinha Talk no YouTube, sob comando de Drika Oliveira e Helô Amighini.

Babi Xavier iniciou sua trajetória artística na televisão na década de 90, ganhando visibilidade nacional como apresentadora da MTV Brasil, onde comandou atrações como MTV Erótica, abordando comportamento e sexualidade de forma descontraída.

Paralelamente, consolidou sua carreira como atriz em novelas da Globo, participando de produções como Por Amor, e posteriormente integrou elencos de tramas exibidas pela Record, como Os Mutantes – Caminhos do Coração e Os Dez Mandamentos.

