NaTelinha Talk: Babi Xavier é a entrevistada desta quinta-feira; assista
A entrevista será conduzida por Drika Oliveira e Helô Amighini ao vivo, a partir das 19h, no YouTube
Nesta quinta-feira (26), o NaTelinha Talk Podcast recebe a apresentadora Babi Xavier.
A entrevista exclusiva será transmitida ao vivo às 19h, no canal NaTelinha Talk no YouTube, sob comando de Drika Oliveira e Helô Amighini.
Babi Xavier iniciou sua trajetória artística na televisão na década de 90, ganhando visibilidade nacional como apresentadora da MTV Brasil, onde comandou atrações como MTV Erótica, abordando comportamento e sexualidade de forma descontraída.
Paralelamente, consolidou sua carreira como atriz em novelas da Globo, participando de produções como Por Amor, e posteriormente integrou elencos de tramas exibidas pela Record, como Os Mutantes – Caminhos do Coração e Os Dez Mandamentos.