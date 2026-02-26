Quem Ama Cuida: O que já se sabe sobre a próxima novela das 21h da Globo?

Elenco, história, previsão de estreia e mais: saiba tudo sobre a substituta de Três Graças

Na Telinha -
Quem Ama Cuida: O que já se sabe sobre a próxima novela das 21h da Globo?

Já começaram as gravações de Quem Ama Cuida, próxima novela das 21h, que substituirá Três Graças no horário nobre da Globo.

O NaTelinha então revela para você tudo o que se sabe, até o momento, sobre a trama, incluindo elenco, enredo, previsão de estreia e mais informações.

+ Fagundes, Vera e mais: 5 veteranos que vão voltar às novelas da Globo em 2026

Leia também

Leia conteúdo completo aqui.

Na Telinha

Portal especializado em notícias da televisão, novelas, reality shows, séries e celebridades. Parceiro do UOL e do Portal 6. Contato: [email protected]

Você tem WhatsApp ou Telegram? É só entrar em um dos grupos do Portal 6 para receber, em primeira mão, nossas principais notícias e reportagens. Basta clicar aqui e escolher.

+ Notícias

Nós usamos cookies e outras tecnologias semelhantes para melhorar a sua experiência em nossos serviços, personalizar publicidade e recomendar conteúdo de seu interesse. Para mais informações, incluindo como configurar as permissões dos cookies, consulte a nossa nova Política de Privacidade.