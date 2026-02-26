Quem Ama Cuida: O que já se sabe sobre a próxima novela das 21h da Globo?
Elenco, história, previsão de estreia e mais: saiba tudo sobre a substituta de Três Graças
Já começaram as gravações de Quem Ama Cuida, próxima novela das 21h, que substituirá Três Graças no horário nobre da Globo.
O NaTelinha então revela para você tudo o que se sabe, até o momento, sobre a trama, incluindo elenco, enredo, previsão de estreia e mais informações.
+ Fagundes, Vera e mais: 5 veteranos que vão voltar às novelas da Globo em 2026