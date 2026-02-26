Terra Nostra: Paola choca Francesco com confissão na cama: "Mais um"
Italiana promete fazer gemada para o marido para ter outro filho
Em Terra Nostra, Paola (Maria Fernanda Cândido) vai chocar Francesco (Raul Cortez) com uma confissão na cama.
A italiana revela que pretende ter outro filho do marido nos próximos capítulos da novela, que está sendo reprisada em Edição Especial, na Globo.
Francesco e Paola vão se mudar para a mansão em que o ricaço vivia com Janete (Ângela Vieira).
Esta, por sua vez, vai viver com Josué (Juan Alba) na casa que Marco Antônio (Marcello Antony) construiu para morar com Giuliana (Ana Paula Arósio).