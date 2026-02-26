Três Graças: Arminda alerta Joaquim sobre plano de Ferette

Vilão descobre que estátua está no ferro-velho e planeja invasão

Nos próximos capítulos de Três Graças, Ferette (Murilo Benício) descobre que Joaquim (Marcos Palmeira) está com a estátua e arma um plano contra o dono de ferro-velho, mas sofre traição de Arminda (Grazi Massafera) que alerta o amante sobre o perigo que está correndo.

A reviravolta acontece depois que a vilã denuncia oficialmente o roubo da escultura e acusa Rogério (Eduardo Moscovis), o ex-marido morto que voltou, na expectativa de desviar a polícia dos crimes cometidos por ela e o magnata.

